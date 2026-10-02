Drei Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet dürfen ab 2027 den Titel «Exzellenzuniversität» tragen. Das hat der Wissenschaftsrat in Bonn verkündet. Die Technische Universität Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hatten sich gemeinsam um den Titel beworben.

Bonn/Darmstadt/Frankfurt/Mainz (dpa) – Drei Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet dürfen ab 2027 den Titel «Exzellenzuniversität» tragen. Das hat der Wissenschaftsrat in Bonn verkündet. Die Technische Universität Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hatten sich gemeinsam um den Titel beworben.