Auszeichnungen
Rhein-Main-Unis bekommen Exzellenz-Titel
Symbolbild Vorlesungssaal
Drei Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet dürfen ab 2027 den Exzellenz-Titel tragen. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Drei Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet dürfen ab 2027 den Titel «Exzellenzuniversität» tragen. Das hat der Wissenschaftsrat in Bonn verkündet. Die Technische Universität Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hatten sich gemeinsam um den Titel beworben.

Bonn/Darmstadt/Frankfurt/Mainz (dpa) – Drei Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet dürfen ab 2027 den Titel «Exzellenzuniversität» tragen. Das hat der Wissenschaftsrat in Bonn verkündet. Die Technische Universität Darmstadt, die Goethe-Universität Frankfurt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hatten sich gemeinsam um den Titel beworben.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-781299/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

BildungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten