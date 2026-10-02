Flugzeuge beobachten am Hahn
Nützliche Tipps: Darauf kommt es beim Planespotting an
Diesen Airbus A330 der spanischen Fluggesellschaft Wamos Air fotografierte Planespotter Nils Petri im Landeanflug – bei "sehr in
Diesen Airbus A330 der spanischen Fluggesellschaft Wamos Air fotografierte Planespotter Nils Petri im Landeanflug – bei "sehr interessanten Lichtverhätnissen", wie er sagt. Um ein solches Foto zu schießen, ist Expertise gefragt, die richtigen Tricks und Tools helfen dabei.
Nils Petri

Warum nutzen Planespotter Leitern? Und warum ist es wichtig, zu wissen, wie der Wind weht? Wer Flugzeuge beobachtet und fotografiert, sollte einiges beachten – vor allem, wer dabei das perfekte Foto im Kasten haben will. Tipps und Tricks.

Lesezeit 2 Minuten
Wer professionell Flugzeuge beobachtet und fotografiert, hat meist nützliche Tools und Tricks parat. Denn damit das perfekte Foto gelingt, gibt es einiges zu bedenken. Nils Petri kommt regelmäßig zum Flughafen Hahn. Dort geht er seinem Hobby nach. Der 32-Jährige ist mittlerweile Profi und verrät, worauf es beim Planespotten ankommt.
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