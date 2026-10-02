Warum nutzen Planespotter Leitern? Und warum ist es wichtig, zu wissen, wie der Wind weht? Wer Flugzeuge beobachtet und fotografiert, sollte einiges beachten – vor allem, wer dabei das perfekte Foto im Kasten haben will. Tipps und Tricks.
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Wer professionell Flugzeuge beobachtet und fotografiert, hat meist nützliche Tools und Tricks parat. Denn damit das perfekte Foto gelingt, gibt es einiges zu bedenken. Nils Petri kommt regelmäßig zum Flughafen Hahn. Dort geht er seinem Hobby nach. Der 32-Jährige ist mittlerweile Profi und verrät, worauf es beim Planespotten ankommt.