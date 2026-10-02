Meinung zur Strandkorb-Debatte
In Berlin ist etwas aus den Fugen geraten
Christian Kunst
Christian Kunst
Jens Weber. MRV

Während Schwarz-Rot um seine Zukunft bangt, wird der Strandkorb von CDU-Politiker Philipp Amthor für manche zum Symbol für politische Dekadenz. Wenn solche Nichtigkeiten zum Streit führen, ist etwas aus den Fugen geraten, kommentiert Christian Kunst.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn ein Strandkorb zum Politikum wird, dann ist etwas aus den Fugen geraten – in der Politik und ganz besonders in Teilen der Medienlandschaft. Was ist passiert? Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat auf den Balkon seines Büros im Bundeskanzleramt einen Strandkorb platzieren lassen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten