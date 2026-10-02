Während Schwarz-Rot um seine Zukunft bangt, wird der Strandkorb von CDU-Politiker Philipp Amthor für manche zum Symbol für politische Dekadenz. Wenn solche Nichtigkeiten zum Streit führen, ist etwas aus den Fugen geraten, kommentiert Christian Kunst.
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Wenn ein Strandkorb zum Politikum wird, dann ist etwas aus den Fugen geraten – in der Politik und ganz besonders in Teilen der Medienlandschaft. Was ist passiert? Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat auf den Balkon seines Büros im Bundeskanzleramt einen Strandkorb platzieren lassen.