Meinung zur Strandkorb-Debatte In Berlin ist etwas aus den Fugen geraten Christian Kunst 02.10.2026, 15:04 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber. MRV

Während Schwarz-Rot um seine Zukunft bangt, wird der Strandkorb von CDU-Politiker Philipp Amthor für manche zum Symbol für politische Dekadenz. Wenn solche Nichtigkeiten zum Streit führen, ist etwas aus den Fugen geraten, kommentiert Christian Kunst.

Wenn ein Strandkorb zum Politikum wird, dann ist etwas aus den Fugen geraten – in der Politik und ganz besonders in Teilen der Medienlandschaft. Was ist passiert? Der CDU-Politiker Philipp Amthor hat auf den Balkon seines Büros im Bundeskanzleramt einen Strandkorb platzieren lassen.







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