Koblenz (dpa/lrs) – Zehntausende Menschen haben bei Rhein in Flammen eine Drohnenshow und ein Feuerwerk bestaunt. Rund 400 Drohnen stiegen dieses Jahr erstmals als Ergänzung zum traditionellen Feuerwerk über Koblenz in die Luft.

Laut Polizei verlief alles weitgehend ruhig

Erwartet worden waren rund 140.000 Menschen. Traditionell gehört zu Rhein in Flammen auch ein Konvoi mit 29 Schiffen, der von Spay nach Koblenz fährt. Die Feierlichkeiten an Land laufen bereits seit Freitag. Am Sonntag geht das Fest-Wochenende dann mit einem ökumenischen Gottesdienst und Familienangeboten zu Ende.

Wie die Polizei nach Mitternacht mitteilte, gab es keine größeren Zwischenfälle. «Bisher sind lediglich wenige verbale Streitigkeiten oder meist alkoholbedingte hilflose Personen Anlass polizeilicher Einsätze», hieß es.

