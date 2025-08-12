Wenige Monate vor der Landtagswahl besetzen die Sozialdemokraten im Land eine wichtige strategische Stelle neu. Der bisherige Generalsekretär Marc Ruland aus Andernach muss gehen. Sein Nachfolger soll Gregory Scholz werden. Was dahinter steckt.

Die rheinland-pfälzische SPD will kurz vor der Landtagswahl einen wichtigen strategischen Posten neu besetzen. Der amtierende Generalsekretär Marc Ruland (43) soll beim Parteitag kommende Woche in Idar-Oberstein ersetzt werden. Das bestätigte die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Mainz. Neuer ehrenamtlicher General soll der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Gregory Scholz (44) werden. Der übrige Landesvorstand um Parteichefin Bätzing-Lichtenthäler wird erneut kandidieren.

Generalsekretäre sind in Parteien für die Organisation zuständig – zum Beispiel von Parteitagen oder Wahlkämpfen, außerdem für die strategische Planung. Ruland hatte diese Funktion bereits seit 2021 inne. Zuletzt wurde er im November 2023 auf dem SPD-Parteitag in seinem Amt bestätigt – mit 80,2 Prozent der Stimmen.

Kritik an Ruland gab es schon länger – aber nie öffentlich

Innerhalb der Partei war die Unzufriedenheit mit dem Andernacher offenbar aber immer größer geworden, sodass der Führungskreis nun die Reißleine zog. Die Entscheidung, das Personal zu wechseln, ist am Montagabend einstimmig im Landesvorstand getroffen worden, wie Bätzing-Lichtenthäler berichtet. Am Dienstagmorgen wurden die Landtagsabgeordneten in einer Fraktionssitzung informiert.

Schon länger war hinter vorgehaltener Hand Kritik an Rulands Wirken nach innen sowie an seiner Schlagkraft nach außen zu hören. Ruland sei zu zurückhaltend, zu unscheinbar – so der Vorwurf aus Parteikreisen. Zuletzt fiel dies wohl auch im Vergleich zum Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Johannes Steiniger, auf. Der Bundestagsabgeordnete gilt als scharfzüngiger Kommunikator.

i Er soll neuer Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD werden: Gregory Scholz. SPD-Landtagsfraktion RLP

Auf dem Parteitag kommende Woche soll nun Gregory Scholz die Nachfolge von Ruland antreten. Bätzing-Lichtenthäler sagt über den Pfälzer, dass er „der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist“. Der 44-jährige Gymnasiallehrer aus Ludwigshafen ist seit 2022 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz, seit 2023 Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Das bleibt er auch.

Am Montag hatte die SPD-Parteizentrale auf Anfrage noch erklärt, dass alle bisherigen Mitglieder des führenden Landesvorstands auf dem Parteitag am 23. August erneut kandidieren würden. Das stellte sich am Dienstag anders dar. Wahlkampfmanagerin für die Landtagswahl im März bleibt Sonja Bräuer. Diese Aufgabe habe Bräuer schon am Ende des vergangenen Jahres von Ruland übernommen, erklärt Landeschefin Bätzing-Lichtenthäler.

„Ich brenne für diese Partei, ich brenne für ihre Ideale, ich brenne für ihre Mitglieder.“

Gregory Scholz, designierter Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD

Scholz sagt, er habe bei der Frage von Bätzing-Lichtenthäler, ob er General werden möchte, keine Sekunde gezögert. „Ich brenne für diese Partei, ich brenne für ihre Ideale, ich brenne für ihre Mitglieder.“ Ein Generalsekretär sei so nah wie kaum jemand anderes an der Seele der Partei. Ein General müsse „das Ohr nah an der Partei, an den Mitgliedern und Unterstützern haben, gleichzeitig muss er mit klarer Kommunikation nach außen agieren“. Sind das die Anforderungen, die Ruland nicht (mehr) erfüllte? Scholz ergänzt, dass er Politik mehr erklären wolle – und dabei die Komplexität von Sprache reduzieren wolle.

Marc Ruland ist für unsere Zeitung am Dienstag telefonisch kurz zu erreichen, der Andernacher weilt im Urlaub. In Parteikreisen ist zu hören, dass er ein attraktives Jobangebot vorliegen habe. Ruland möchte das nicht kommentieren, er werde sich zu seiner beruflichen Zukunft zu gegebener Zeit äußern.

In einer E-Mail an die SPD-Mitglieder, die unserer Zeitung vorliegt, schreibt der 43-Jährige: „Mein Entschluss reifte schon länger, sodass ich bereits Ende des vergangenen Jahres die operative Leitung der Landtagswahl-Kampagne abgegeben habe.“ Auf dem Landesparteitag werde der Vorstand neu gewählt. Es sei nun „der folglich richtige Moment“ das Amt des Generals zu übergeben und „damit für einen klaren, verlässlichen Übergang zu sorgen“.

i Marc Ruland (hier im Hintergrund, links Ex-Parteichef Roger Lewentz, rechts die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer) war seit 2021 Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD. Jetzt gibt er das Amt ab. Jörg Halisch/dpa

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt der Sozialdemokrat: „Mein Verständnis eines Generalsekretärs ist es, eine Partei nach innen sowie nach außen gut aufzustellen und nah bei den Menschen vor Ort zu sein.“ Sein CDU-Pendant Steiniger, „der hingegen aus dem fernen Berlin meint, Politik in Rheinland-Pfalz kommentieren zu können, ist für die Landes-SPD und mich kein Maßstab“.

CDU-Generalsekretär Steiniger kommentiert den Personalwechsel bei den Sozialdemokraten so: „Dass die SPD ihren glücklosen Generalsekretär nur wenige Monate vor der Landtagswahl austauscht, zeigt, unter welch großem Druck die Partei steht. Nach außen geben sich Alexander Schweitzer und die SPD selbstbewusst – intern herrscht scheinbar Panik.“ In dieser entscheidenden Phase „auf ein politisch nahezu unbeschriebenes Blatt ohne Wahlkampferfahrung“ zu setzen, überrasche ihn. Er habe erwartet, dass die SPD eine breitere Personaldecke habe, so Steiniger.