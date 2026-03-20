Mit einer Flasche Rebensaft inszeniert die CDU den Endspurt vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Spannung bleibt hoch.

Bad Dürkheim (dpa) – Passend zum angestrebten Machtwechsel in Mainz hat die rheinland-pfälzische CDU an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Flasche Rotwein der Marke «Revoluzzer» überreicht. «Jetzt ist dieser Name vielleicht nicht das Erste, was einem zu Friedrich Merz einfällt», sagte Landes-CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger im pfälzischen Bad Dürkheim.

Der Begriff leite sich jedoch vom Hambacher Fest 1832 in der Pfalz ab, bei dem es um Demokratie und Freiheit gegangen sei. «Das kann symbolisch fast nicht schöner sein, denn es geht um freie Gesellschaft und Demokratie», sagte Steiniger. Das örtliche Weingut Fitz-Ritter beschreibe «Revoluzzer» unter anderem mit den Worten charakterstark und mit klarer Haltung sowie trocken im Ausdruck. «Ich kann mir nichts Besseres vorstellen», meinte Steiniger augenzwinkernd. Die Pfalz ist das zweitgrößte deutsche Weinanbaugebiet.

Merz unterstützte in Bad Dürkheim den rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am Sonntag, Gordon Schnieder. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU von Schnieder mit der SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erwarten.