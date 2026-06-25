Dreijähriger fast ertrunken Rettungsaktion im Freibad: Daaden feiert kleine Helden Sonja Roos 25.06.2026, 13:30 Uhr

i Sie sind die vier Helden von Daaden (von links): Johanna Stahl, Lena Lindner, Maila Rosa Lenz und Aaron Lindiger. Die mutigen Kinder retteten einen Dreijährigen vor dem Ertrinken. Mit dem Rummel um ihre Person gehen die Kinder aber ganz gelassen um. Beim Pressetermin war am allerwichtigsten, dass sie schnell wieder ins kühle Nass konnten. Sonja Roos

Dass es am vergangenen Freitag im Freibad Daaden nicht zu einem furchtbaren Unglück kam, ist vier Kindern zu verdanken, die mutig handelten und damit einen Dreijährigen vor dem Ertrinken retteten. Wie die Beteiligten den Nachmittag erlebten.

. Dieser Freitag im Juni 2026 ist eigentlich ein gewöhnlicher Nachmittag im Daadener Freibad (Kreis Altenkirchen). Vielleicht ist es voller als sonst wegen der Hitze. Aber noch deutet nichts darauf hin, dass sich hier gleich dramatische Szenen abspielen werden.







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