Dass es am vergangenen Freitag im Freibad Daaden nicht zu einem furchtbaren Unglück kam, ist vier Kindern zu verdanken, die mutig handelten und damit einen Dreijährigen vor dem Ertrinken retteten. Wie die Beteiligten den Nachmittag erlebten.
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. Dieser Freitag im Juni 2026 ist eigentlich ein gewöhnlicher Nachmittag im Daadener Freibad (Kreis Altenkirchen). Vielleicht ist es voller als sonst wegen der Hitze. Aber noch deutet nichts darauf hin, dass sich hier gleich dramatische Szenen abspielen werden.