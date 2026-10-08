Eine Frau und ihre Tochter werden nach einer Autopanne abgeschleppt und anschließend bei einem Unfall verletzt. Der Verursacher stirbt.

Rülzheim (dpa/lrs) – Ein 86-jähriger Autofahrer ist rund zwei Wochen nach einem Auffahrunfall gestorben. Der Mann war auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim in der Pfalz aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtete. Er sei mit seinem Wagen ungebremst auf ein Abschleppfahrzeug aufgefahren, das mit einem Auto beladen war.

In dem Auto saßen eine 38 Jahre alte Frau und ihre 7-jährige Tochter. Sie wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 86-Jährige war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er starb bereits am vergangenen Montag im Krankenhaus.