Schlimme Unfallfolgen
Rentner stirbt nach Auffahrunfall
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Nach einem Autounfall ist ein 86-Jähriger gestorben. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Eine Frau und ihre Tochter werden nach einer Autopanne abgeschleppt und anschließend bei einem Unfall verletzt. Der Verursacher stirbt.

Rülzheim (dpa/lrs) – Ein 86-jähriger Autofahrer ist rund zwei Wochen nach einem Auffahrunfall gestorben. Der Mann war auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim in der Pfalz aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtete. Er sei mit seinem Wagen ungebremst auf ein Abschleppfahrzeug aufgefahren, das mit einem Auto beladen war.

In dem Auto saßen eine 38 Jahre alte Frau und ihre 7-jährige Tochter. Sie wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der 86-Jährige war bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er starb bereits am vergangenen Montag im Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:261008-930-810555/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten