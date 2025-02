Ende von USAID-Hilfe? Reiner Meutsch: Eine Katastrophe für Entwicklungsländer 13.02.2025, 14:46 Uhr

i Demonstranten und Abgeordnete protestieren vor dem US-Kapitol gegen US-Präsident Trump und seinen Verbündeten Elon Musk. Die beiden werden für die Zerschlagung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), die vom Kongress bewilligte Auslandshilfen verwaltet, kritisiert. J. Scott Applewhite/AP/dpa

Der Ausstieg der USA aus ihrem Entwicklungshilfeprogramm USAID hat weltweit schockiert. In bisher nicht gekannter Art kehrt Tech-Milliardär Elon Musk in US-Behörden mit einem eisernen Besen. Welche konkreten Folgen hat das für die Ärmsten?

Reiner Meutsch und andere in der Entwicklungshilfe engagierte Rheinland-Pfälzer blicken in diesen Tagen wieder häufig in strahlende Kinderaugen. Auf einem Foto, das uns Meutsch aus Afrika zuschickt, recken Dutzende Jungen und Mädchen ihre Arme freudig weit in die Höhe.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen