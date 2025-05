Saarbrücken (dpa/lrs) - Die neue schwarz-rote Bundesregierung muss nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) rasch handeln. «Höchste Priorität müssen wirtschaftliches Wachstum und soziale Gerechtigkeit haben», sagte sie nach der Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzler. «Es geht auch darum, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und der Politik zurückzugewinnen und das Land zusammenzuhalten.»

Sie gratulierte Merz und wünschte ihm Erfolg. «Angesichts der historischen Situation, in der sich Deutschland befinde, habe ich kein Verständnis für das Scheitern des ersten Wahlgangs», sagte sie mit Blick auf die zunächst gescheiterte Wahl im Bundestag am Vormittag. Rehlinger sagte, sie sei aber «dankbar, dass mit einem schnellen, erfolgreichen zweiten Wahlgang der Schaden für unser Land begrenzt werden konnte».

Die neue Regierungskoalition müsse eine «Partnerschaft aus Verantwortung in schwierigen Zeiten» sein. Mit Blick auf die föderale Zusammenarbeit betonte die Ministerpräsidentin: «Nur, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen, kommt Deutschland voran.» Auch das Saarland brauche den Erfolg der Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik und vielen anderen Feldern.