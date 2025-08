Regnerisches Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die wenig hochsommerlichen Aussichten ändern sich auch am Wochenende nicht: Es bleibt nass in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch kräftige Gewitter und Starkregen sind örtlich möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf Regen und Gewitter einstellen. Heute kommt es zu Schauern und teils kräftigen Gewittern, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Lokal wird auch wieder Starkregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad Celsius.

Auch am Sonntag halten sich die Wolken hartnäckig. In der Nordhälfte ist vereinzelt mit Schauern zu rechnen, im Süden soll es niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen bewegen sich erneut bei 17 bis 23 Grad, so die Meteorologen.

Die Wolken halten sich auch in der Nacht zum Montag. Zum Wochenbeginn werden erneut vereinzelt kurze Regenschauer erwartet, mit 20 bis 25 Grad soll es etwas wärmer werden.