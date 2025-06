Barweiler (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen wird es regnerisch und stürmisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Freitag kann es am Vormittag im Norden noch trocken bleiben, ab Nachmittag gibt es allerdings Schauer und einzelne Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 19 und 22 Grad, im höheren Bergland bei 16 Grad. Laut DWD weht ein starker Wind, in höheren Lagen gibt es teils Sturmböen.

Das Wochenende bringt ähnliches Wetter: viel Regen, einzelne Gewitter und stürmischen Wind bei gleichbleibenden Temperaturen. Erst am Pfingstmontag lockern die Wolken den Angaben nach auf und es bleibt größtenteils trocken.