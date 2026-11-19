Schauer, eventuell auch Gewitter und stürmische Böen: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter zunächst ungemütlich. Erst am Samstag lässt der Regen nach.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt ungemütlich, erst am Wochenende lässt der Regen nach. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit gebietsweise schauerartigem Regen, vereinzelt auch mit Gewittern. Die Temperaturen klettern auf 9 bis 13 Grad, in den Hochlagen auf 7 bis 10 Grad. Es weht ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

In der Nacht zum Freitag ist es wolkig und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad. Im höheren Bergland erwarten die Meteorologen weiterhin starke bis stürmische Böen. Der Freitag wird bedeckt und nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 12 Grad. Im Bergland kommt es gebietsweise zu starken, vereinzelt stürmischen Böen.

In der Nacht zum Samstag nehmen die Wolken gebietsweise zu. Von Norden her sind im Verlauf jedoch Auflockerungen möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 2 Grad. Im Norden kann es bei um die 0 Grad zu Frost kommen. Der Samstag wird im Tagesverlauf der Vorhersage zufolge heiter bis wolkig und bleibt trocken – bei Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.