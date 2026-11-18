Aus der Hwk-Vollversammmlung Kammer warnt vor Fünf-Jahres-Tief im Handwerk in RLP 18.11.2026, 13:45 Uhr

i Kurt Krautscheid führte als Präsident der Handwerkskammer Koblenz durch die Vollversammlung. Er sieht das Handwerk weiterhin unter wirtschaftlichem Druck. Jörg Diester/Handwerkskammer Koblenz

Knappe Ressourcen und Bürokratielasten setzen das Handwerk in RLP unter Druck. Die HwK Koblenz warnt vor einer angespannten Wirtschaftslage. Bei der Vollversammlung wurden zugleich Entscheidungen getroffen, die auf Zukunftserfolge ausgerichtet sind.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz hat bei ihrer jüngsten Sitzung vor einer zunehmend angespannten Wirtschaftslage im Regionalhandwerk gewarnt. Das Gremium mit seinen 48 Mitgliedern vertritt als „Parlament des Handwerks“ die Interessen von 22.







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