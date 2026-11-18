Kammer warnt vor Fünf-Jahres-Tief im Handwerk in RLP
Knappe Ressourcen und Bürokratielasten setzen das Handwerk in RLP unter Druck. Die HwK Koblenz warnt vor einer angespannten Wirtschaftslage. Bei der Vollversammlung wurden zugleich Entscheidungen getroffen, die auf Zukunftserfolge ausgerichtet sind.
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Die Vollversammlung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz hat bei ihrer jüngsten Sitzung vor einer zunehmend angespannten Wirtschaftslage im Regionalhandwerk gewarnt. Das Gremium mit seinen 48 Mitgliedern vertritt als „Parlament des Handwerks“ die Interessen von 22.