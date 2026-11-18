Als Konsequenz eines tödlichen Zwischenfalls im Februar fordert die Eisenbahnergewerkschaft EVG die Doppelbesetzung von Nahverkehrszügen mit Begleitpersonal. In RLP werde bislang nur geredet und nichts unternommen. Was ist dran an der Kritik?
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Stimmt wirklich, was die EVG, Deutschlands größte Eisenbahnergewerkschaft, behauptet? Dass seit dem Tod des Zugbegleiters Serkan Çalar im Februar nichts passiert ist in Rheinland-Pfalz, um für mehr Sicherheit des Bahnpersonals im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu sorgen?