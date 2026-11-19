Vulkanisches System ist aktiv Die Eifel bebt immer wieder – das lockt die Forscher an Katharina de Mos, dpa 19.11.2026, 06:00 Uhr

i Maare, die Augen der Eifel. Sie faszinieren nicht nur Naturliebhaber, sondern auch immer mehr Wissenschaftler, die mehr über den Vulkanismus der Eifel herausfinden wollen. Unser Archivbild zeigt das Schalkenmehrener Maar, im Hintergrund ist das Totenmaar (Weinfelder Maar) zu sehen. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Die Eifel ist ein Hotspot der Vulkanforschung. Was lockt die Wissenschaftler hin? Und welche neuen Erkenntnisse haben sie über den Eifel-Vulkanismus gewonnen? Könnte es vielleicht gar eines Tages zu einem neuen Ausbruch kommen? Ein Überblick.

Könnten die Vulkane der Eifel wieder ausbrechen? Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre man für diese Frage belächelt worden. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Eifel zu einem Hotspot der Vulkanforschung entwickelt und die jüngsten Ergebnisse zeigen: So blöd ist die Frage überhaupt nicht!







Artikel teilen

Artikel teilen