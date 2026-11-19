Die Eifel ist ein Hotspot der Vulkanforschung. Was lockt die Wissenschaftler hin? Und welche neuen Erkenntnisse haben sie über den Eifel-Vulkanismus gewonnen? Könnte es vielleicht gar eines Tages zu einem neuen Ausbruch kommen? Ein Überblick.
Lesezeit 4 Minuten
Könnten die Vulkane der Eifel wieder ausbrechen? Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre man für diese Frage belächelt worden. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Eifel zu einem Hotspot der Vulkanforschung entwickelt und die jüngsten Ergebnisse zeigen: So blöd ist die Frage überhaupt nicht!