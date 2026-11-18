Reaktion auf Haushaltsentwurf Mehr Geld für Grundschullehrer in RLP – genügt das? Tim Kosmetschke 18.11.2026, 16:00 Uhr

i A13 für alle Lehrkräfte: Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant die schrittweise Besoldungsanhebung an Grundschulen ab 2028. Doch neben der Bezahlung müssen auch andere Rahmenbedingungen stimmen, fordert der Verband Bildung und Erziehung (Symbolfoto). Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

A13 für alle Lehrkräfte: Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant die schrittweise Besoldungsanhebung an Grundschulen ab 2028. Doch neben der Bezahlung müssen auch andere Rahmenbedingungen stimmen, fordert der Verband Bildung und Erziehung.

Rheinland-Pfalz will seine Grundschullehrerinnen und -lehrer künftig besser bezahlen. Vom Jahr 2028 an soll die Besoldung der Lehrkräfte in vier Schritten angehoben werden, sie sollen von der Besoldungsgruppe A12 in die Gruppe A13 gelangen, wo ihre Berufskollegen anderer Schularten bereits sind.







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