Neues aus der RLP-Gastronomie Gourmet-Magazin zeichnet das Restaurant Lemabri aus 18.11.2026, 18:00 Uhr

i Sarah Henke und Christian Eckhardt führen das Restaurant Lemabri in Boppard-Buchholz und machen damit einmal mehr von sich reden: Der Wein- und Gourmetverlag Falstaff hat das Lemabri für den Restaurantguide 2027 in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Innovation“ geehrt. Joshua Sammer/Imagotua. Joshua Sammer

Zwei Auszeichnungen für Rheinland-Pfalz im Falstaff-Restaurantguide 2027: Clemens Rambichler vom Soonora in Dreis wird Koch des Jahres, das Lemabri in Boppard-Buchholz siegt in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Innovation“.

Der Wein- und Gourmetverlag Falstaff kürt für seinen Restaurantguide regelmäßig die besten Gastro-Adressen Deutschlands. Jetzt auch wieder für 2027. 14 Sieger in ebenso vielen Kategorien werden ausgezeichnet. Aus RLP kommen dieses Mal gleich zwei der Sieger: Mit dem Drei-Sterne-Restaurant Soonora in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist einmal mehr eine Institution in der deutschen Spitzengastronomie dabei: Küchenchef Clemens Rambichler ist als ...







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