Gourmet-Magazin zeichnet das Restaurant Lemabri aus
Zwei Auszeichnungen für Rheinland-Pfalz im Falstaff-Restaurantguide 2027: Clemens Rambichler vom Soonora in Dreis wird Koch des Jahres, das Lemabri in Boppard-Buchholz siegt in der Kategorie „Nachhaltigkeit und Innovation“.
Lesezeit 1 Minute
Der Wein- und Gourmetverlag Falstaff kürt für seinen Restaurantguide regelmäßig die besten Gastro-Adressen Deutschlands. Jetzt auch wieder für 2027. 14 Sieger in ebenso vielen Kategorien werden ausgezeichnet. Aus RLP kommen dieses Mal gleich zwei der Sieger: Mit dem Drei-Sterne-Restaurant Soonora in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist einmal mehr eine Institution in der deutschen Spitzengastronomie dabei: Küchenchef Clemens Rambichler ist als ...