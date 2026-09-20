In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist das Wetter weiterhin wechselhaft: Mal Sonne, mal Schauer bestimmen die neue Woche. Vor allem im Norden ist mit mehr Regen zu rechnen.

Mainz (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft. Neben Regenschauern und dichter Bewölkung gibt es zwischendurch auch heitere Abschnitte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Nachmittag einzelne Schauer mit Auflockerungen ab, vor allem im Norden ist es regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Dazu weht mäßiger, zeitweise stark böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Am Montag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen bewegen sich auf ähnlichem Niveau. Am Dienstag ist es zunächst vielerorts stark bewölkt und neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockert es im Süden auf, während im Norden örtlich etwas Regen oder Sprühregen möglich ist.

Am Mittwoch startet der Tag im Süden zunächst heiter. Im weiteren Verlauf verdichten sich die Wolken von Nordwesten her. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es laut DWD gebietsweise schauerartig regnen und es kühlt ab auf 11 bis 8 Grad.