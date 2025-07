Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Regen, Regen und noch mehr Regen: Den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen nasse Tage bevor.

Offenbach (dpa/lrs) – Regen und Gewitter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin. Am Mittwoch kommt es im Tagesverlauf örtlich zu Schauern, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad soll es wechselnd bewölkt werden.

Aus am Donnerstag halten sich die Wolken hartnäckig. Verbreitet kommt es zu Schauern, teils sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad, so die Meteorologen. Schauerartiger und gewittriger Regen soll sich auch in der Nacht auf Freitag halten.

Auch am Freitag werden Regenschauer erwartet, teils kann es zu kräftigen Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.