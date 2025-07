Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es zum Ende der Woche neben vielen Wolken auch immer wieder Schauer und Gewitter. Am Freitag rechnet der DWD teilweise mit Starkregen. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf Regen und Gewitter einstellen. Am Freitag sei es zunächst wechselnd bewölkt, vom Mittag an gebe es gebietsweise Schauer und einzelne, auch kräftige Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mitunter gebe es Starkregen und starken Böen. Örtlich rechnet der DWD mit Unwetter. Derweil lägen die Temperaturen bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Der Wind sei meistens schwach.

Wolken, teilweise auch Regen und Gewitter am Wochenende

Am Samstag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bis stark bewölkt, im Laufe des Tages lockere es sich jedoch von Norden her zumindest gebietsweise auf. Besonders zwischen dem Saarland und der Pfalz sind nach DWD-Angaben vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Das Thermometer zeige maximal 22 bis 26 Grad. Es wehe ein schwacher, teils mäßiger Wind.

Auch am Sonntag sei es meistens stark bewölkt, gebietsweise gebe es auch Regen und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 21 bis 24 Grad. Dazu gehe wieder ein schwacher, teilweise mäßiger Wind.