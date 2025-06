Zum Wochenstart kann es in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch einmal krachen. Am Dienstag wird es freundlicher, doch zur Wochenmitte drohen neue Gewitter.

Mainz (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet wechselhaft in die neue Woche. Am Montag zeigt sich der Himmel wechselhaft bewölkt und es bleibt zunächst weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dennoch sind demnach vom Westerwald bis in die Pfalz einzelne Schauer möglich. Laut DWD kann es vor allem im Südosten des Landes zu einzelnen, teils kräftigen Gewittern kommen. Diese lassen am Abend nach, dann lockert es von Nordwesten her auf.

Die Temperaturen erreichen laut den Meteorologen Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad, in höheren Lagen liegen die Werte maximal bei 18 Grad. Bei Gewittern sind den Angaben nach starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Dienstag klart es verbreitet auf. Der Dienstag beginnt dem DWD zufolge dann heiter bis sonnig und zunächst trocken. Ab dem Nachmittag ziehen wie am Vortag Schauer und einzelne Gewitter auf. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch verdichtet sich die Bewölkung, vereinzelt zieht laut Vorhersage schauerartiger, teils gewittriger Regen auf. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 11 Grad zurück, im Bergland auf bis zu acht Grad.

Am Mittwoch bleibt es wechselhaft. Besonders im Südosten könne es erneut schauerartigen Regen und einzelne Gewitter mit Starkregen geben, teilt der DWD mit. Die Tageshöchstwerte liegen bei maximal 23 Grad an Rhein und Mosel und 19 Grad im Bergland.