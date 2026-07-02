Wetter
Regen am Nachmittag möglich – Nächte bringen Abkühlung
Wetter in Rheinland-Pfalz
Am Nachmittag kann es in Rheinland-Pfalz und im Saarland regnen. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Bis zu 30 Grad tagsüber, doch am Nachmittag können dichtere Wolken Regen bringen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage und Nächte prognostiziert.

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Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Dabei soll es bis zum Nachmittag trocken bleiben, später ist bei dichteren Wolken auch Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In der Nacht soll der Regen demnach aufhören. Auch die Chance auf Abkühlung gibt es bei Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 15 Grad wieder.

Der letzte Werktag der Woche soll den Meteorologen zufolge teils leicht bewölkt, aber trocken bleiben. Die Temperaturen klettern höchstens auf 24 bis 27 Grad. Auch in der Nacht wird kein Regen erwartet.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-319936/1

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