Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz scheint der Haussegen schief zu hängen. Es wird interne Kritik an der Behördenleitung laut. Das Wort Steuerverschwendung fällt. Ein Fall für den Landesrechnungshof? Wir haben nachgefragt.
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Sind die Turbulenzen beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz ein Fall für den Landesrechnungshof, die oberste Finanzprüfungsbehörde in Rheinland-Pfalz? Unsere Zeitung hat beim Rechnungshof in Speyer nachgefragt. Ein Sprecher erklärt, dass der Rechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landesamtes bisher nicht geprüft habe und selbst keine konkreten offiziellen Hinweise zu den Vorgängen habe.