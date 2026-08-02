Nach Recherche über Rumoren Rechnungshof prüft Katastrophenschutz-Landesamt nicht Bastian Hauck 02.08.2026, 12:00 Uhr

i Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz gibt es seit Anfang 2025 – und zwar als zentralen Akteur der rheinland-pfälzischen, nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr und als Konsequenz der Flutkatastrophe mit Hauptschwerpunkt im Ahrtal. Hauke-Christian Dittrich

Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz scheint der Haussegen schief zu hängen. Es wird interne Kritik an der Behördenleitung laut. Das Wort Steuerverschwendung fällt. Ein Fall für den Landesrechnungshof? Wir haben nachgefragt.

Sind die Turbulenzen beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz ein Fall für den Landesrechnungshof, die oberste Finanzprüfungsbehörde in Rheinland-Pfalz? Unsere Zeitung hat beim Rechnungshof in Speyer nachgefragt. Ein Sprecher erklärt, dass der Rechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landesamtes bisher nicht geprüft habe und selbst keine konkreten offiziellen Hinweise zu den Vorgängen habe.







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