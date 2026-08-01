Mehr als 60.000 Besucher, perfekte Festivalstimmung und ein friedlicher Auftakt: Die Nature One 2026 ist auf der Pydna gestartet. Zwischen Beats, Campingplatzleben und Gemeinschaftsgefühl zeigt sich, warum das Festival Kultstatus genießt.
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Irgendwann passiert es. Man fährt durch den Hunsrück, lässt die letzten Ortschaften hinter sich, passiert Felder und Wälder – und plötzlich liegt sie wieder vor einem: die Pydna. Eine ehemalige Raketenbasis des Kalten Krieges. Früher standen hier militärische Anlagen für den Ernstfall.