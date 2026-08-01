Technofestival im Hunsrück
Nature One heißt: Alltag raus und Bass rein
Familientreffen-Feeling: Bei der Nature One auf der Raketenbasis Pydna sind Berührungsängste Fehlanzeige.
Familientreffen-Feeling: Bei der Nature One auf der Raketenbasis Pydna sind Berührungsängste Fehlanzeige.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mehr als 60.000 Besucher, perfekte Festivalstimmung und ein friedlicher Auftakt: Die Nature One 2026 ist auf der Pydna gestartet. Zwischen Beats, Campingplatzleben und Gemeinschaftsgefühl zeigt sich, warum das Festival Kultstatus genießt.

Lesezeit 4 Minuten
Irgendwann passiert es. Man fährt durch den Hunsrück, lässt die letzten Ortschaften hinter sich, passiert Felder und Wälder – und plötzlich liegt sie wieder vor einem: die Pydna. Eine ehemalige Raketenbasis des Kalten Krieges. Früher standen hier militärische Anlagen für den Ernstfall.
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