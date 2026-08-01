Technofestival im Hunsrück Nature One heißt: Alltag raus und Bass rein Marc Schenten 01.08.2026, 14:04 Uhr

i Familientreffen-Feeling: Bei der Nature One auf der Raketenbasis Pydna sind Berührungsängste Fehlanzeige. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mehr als 60.000 Besucher, perfekte Festivalstimmung und ein friedlicher Auftakt: Die Nature One 2026 ist auf der Pydna gestartet. Zwischen Beats, Campingplatzleben und Gemeinschaftsgefühl zeigt sich, warum das Festival Kultstatus genießt.

Irgendwann passiert es. Man fährt durch den Hunsrück, lässt die letzten Ortschaften hinter sich, passiert Felder und Wälder – und plötzlich liegt sie wieder vor einem: die Pydna. Eine ehemalige Raketenbasis des Kalten Krieges. Früher standen hier militärische Anlagen für den Ernstfall.







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