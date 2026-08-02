Fünf Jahre nach der Ahrflut
Biologe fordert: Ahr den Raum geben, den sie braucht
Die Ahr-Aue zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf ist laut Wolfgang Büchs der einzige längere Flussabschnitt im Ahrtal, in den na
Die Ahr-Aue zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf ist laut Wolfgang Büchs der einzige längere Flussabschnitt im Ahrtal, in den nach der Flut wenig eingegriffen wurde. Durch die Flut haben sich hier Strukturen gebildet, die Lebensraum für zahlreiche Organismen bieten, wie der Biologe im Interview erklärt.
Wolfang Büchs. Wolfgang Büchs

Die Ahr hat sich durch die Flut benötigten Platz zurückgeholt – so das fachliche Urteil des Biologen Wolfgang Büchs. Er kritisiert, dass für den Naturschutz wertvolle Strukturen nach der Flut beseitigt wurden. Naturschutz sei auch Hochwasserschutz. 

Lesezeit 8 Minuten
Die Ahr hat sich durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 den Platz im Ahrtal zurückerobert, den sie braucht – so sieht es Wolfgang Büchs aus fachlicher Perspektive. Der Biologe und Landschaftsökologe ist Gastprofessor an der Universität Hildesheim. Seit er 1980 mit Biotopkartierungen im Ahrtal befasst war, hat er immer wieder im Tal geforscht.
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