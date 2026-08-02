Die Ahr hat sich durch die Flut benötigten Platz zurückgeholt – so das fachliche Urteil des Biologen Wolfgang Büchs. Er kritisiert, dass für den Naturschutz wertvolle Strukturen nach der Flut beseitigt wurden. Naturschutz sei auch Hochwasserschutz.
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Die Ahr hat sich durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 den Platz im Ahrtal zurückerobert, den sie braucht – so sieht es Wolfgang Büchs aus fachlicher Perspektive. Der Biologe und Landschaftsökologe ist Gastprofessor an der Universität Hildesheim. Seit er 1980 mit Biotopkartierungen im Ahrtal befasst war, hat er immer wieder im Tal geforscht.