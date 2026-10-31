Ein Computer in einem wichtigen Stellwerk ist ausgefallen. Darum sind mehrere Regionalstrecken nur eingeschränkt befahrbar. Wie lange die Störung dauert, ist noch offen.

Alzey (dpa/lrs) – Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer in der Pfalz müssen wegen eines Rechnerausfalls in einem Stellwerk voraussichtlich noch bis Montag mit Einschränkungen rechnen. Der Zugverkehr sei wegen Problemen mit einem wichtigen Computer im elektronischen Zentralstellwerk Neustadt/Weinstraße bereits seit Freitagnachmittag ausgedünnt worden, teilte der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mit.

«Das Ende der Störung kann derzeit nicht ausreichend belastbar festgelegt werden. Vlexx und DB Regio werden versuchen, zumindest für die Hauptverkehrszeit am Montag einen ergänzenden Busverkehr zu organisieren», heißt es in der Mitteilung.

Fernverkehr nach Erkenntnissen der Bahn nicht betroffen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte auf Anfrage mit, die Bahn sei über den Rechnerausfall informiert worden, es werde «daran gearbeitet herauszufinden, warum der Rechner ausgefallen ist». Fernzüge sind nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen: «Wir haben keine Information, dass der Fernverkehr betroffen ist», sagte die DB-Sprecherin.

Auf folgenden Strecken gibt es nach Angaben des Zweckverbandes ÖPNV Einschränkungen:

Lautertalbahn Kaiserslautern – Lauterecken (Einschränkungen voraussichtlich am Montag)

Neustadt – Bad Dürkheim – Freinsheim

Frankenthal – Freinsheim

Worms – Alzey – Bingen (Einschränkungen voraussichtlich am Montag)

Alzey – Mainz (grundsätzlichen verkehren die Regionalbahnen, die RE-Züge der Linie 13 müssen ausfallen)

Nicht betroffen seien die elektrifizierten Hauptstrecken, die Rhein-Nahe-Bahn Mainz – Gau Algesheim – Bad Kreuznach, die Alsenzbahn sowie die Strecke Landstuhl – Kusel. Dort werde andere Technik genutzt beziehungsweise seien andere Stellwerke zuständig.