Gut eine Woche nach der Ernennung Schweitzers zum Bundesarbeitsminister hat die zweitgrößte Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz ein neues Gesicht an der Spitze.

Mainz (dpa/lrs) - Jacqueline Rauschkolb ist zur neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag gekürt worden. Die 39-Jährige aus Kirchheimbolanden wurde bei einer Fraktionssitzung in Mainz gewählt.

Rauschkolb tritt die Nachfolge von Alexander Schweitzer an. Der frühere Ministerpräsident war nach seiner Niederlage bei der Landtagswahl zunächst an die Spitze der die schwarz-rote Landesregierung mittragenden sozialdemokratische Fraktion gerückt, wechselte dann aber kürzlich als Arbeitsminister und Nachfolger von Bärbel Bas in die Bundesregierung.

Erst Landtagsvizepräsidentin, jetzt Fraktionschefin

Schweitzer wird dennoch ein zentraler Kopf bei den rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten bleiben. Am Dienstagabend beschloss der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz einstimmig, ihn dem Landesparteitag als Vorsitzenden vorzuschlagen. Schweitzer führt den Landesverband seit Mai dieses Jahres kommissarisch.

Rauschkolb kommt aus Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. Die verheiratete zweifache Mutter ist seit November 2024 Landtagsabgeordnete, erst kürzlich wurde sie zur Landtagsvizepräsidentin gewählt. In der SPD-Fraktion war die gelernte Hotelfachfrau bisher seniorenpolitische Sprecherin und saß im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen.