Landtag
Rauschkolb folgt auf Schweitzer an Spitze der SPD-Fraktion
Sitzung SPD-Fraktion um Abgeordnetenhaus
Wechsel an der Fraktionsspitze: Die neue Vorsitzende Rauschkorb ist 39 Jahre alt.
Hannes P. Albert. DPA

Gut eine Woche nach der Ernennung Schweitzers zum Bundesarbeitsminister hat die zweitgrößte Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz ein neues Gesicht an der Spitze.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) - Jacqueline Rauschkolb ist zur neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag gekürt worden. Die 39-Jährige aus Kirchheimbolanden wurde bei einer Fraktionssitzung in Mainz gewählt. 

Rauschkolb tritt die Nachfolge von Alexander Schweitzer an. Der frühere Ministerpräsident war nach seiner Niederlage bei der Landtagswahl zunächst an die Spitze der die schwarz-rote Landesregierung mittragenden sozialdemokratische Fraktion gerückt, wechselte dann aber kürzlich als Arbeitsminister und Nachfolger von Bärbel Bas in die Bundesregierung. 

Erst Landtagsvizepräsidentin, jetzt Fraktionschefin

Schweitzer wird dennoch ein zentraler Kopf bei den rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten bleiben. Am Dienstagabend beschloss der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz einstimmig, ihn dem Landesparteitag als Vorsitzenden vorzuschlagen. Schweitzer führt den Landesverband seit Mai dieses Jahres kommissarisch. 

Rauschkolb kommt aus Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. Die verheiratete zweifache Mutter ist seit November 2024 Landtagsabgeordnete, erst kürzlich wurde sie zur Landtagsvizepräsidentin gewählt. In der SPD-Fraktion war die gelernte Hotelfachfrau bisher seniorenpolitische Sprecherin und saß im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen.

© dpa-infocom, dpa:261021-930-871306/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten