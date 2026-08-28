Sicherheit an Bahnbaustelle
Generalsanierung: Diese Regeln gelten für Schaulustige
Mitte August hat die DB für ihre Generalsanierung am rechten Rhein auch in Niederlahnstein Hubschrauber eingesetzt, um Signale a
Mitte August hat die DB für ihre Generalsanierung am rechten Rhein auch in Niederlahnstein Hubschrauber eingesetzt, um Signale auszutauschen.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Große Baumaschinen auf dem Gleis oder Signal-Transporte mit dem Hubschrauber: Auf der Großbaustelle der DB am rechten Rhein gibt es viel zu sehen. Doch wer zuschauen will, darf die Baustelle und die Gleise nicht betreten – zur eigenen Sicherheit.

Lesezeit 3 Minuten
Seit sieben Wochen läuft die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Auf den 160 Kilometern werden Oberleitung, Weichen und Gleise erneuert, Bahnstationen saniert oder gar neu gebaut und Brücken modernisiert. Zu sehen gibt es entlang der Strecke eigentlich immer etwas.
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