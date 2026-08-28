Im Ludwig Museum Koblenz Liliane Tomasko: Bilder wie Landkarten der Seele Stefan Schalles 28.08.2026, 10:37 Uhr

i In einer umfangreichen Retrospektive widmet sich das Koblenzer Ludwig Museum dem Werk Liliane Tomaskos. Unter den rund 60 gezeigten Arbeiten finden sich auch Diptychen, wie das im Hintergrund angedeutete, aus ihrer „Shapeshifter“-Serie. Liliane Tomasko

Aus figurativen „Bettlandschaften“ sind bei Liliane Tomasko längst abstrakte „Formwandler“ geworden. Ergründet aber hat sie damals wie heute Emotionen und Bewusstseinszustände. Die Frage auch in Koblenz: Wo „wohnt“ der Mensch in seinem Innern?

Wer sich mit dem künstlerischen Wirken Liliane Tomaskos auseinandersetzt, kommt an diesem Möbelstück nicht vorbei: Das Bett ist im Werk der gebürtigen Schweizerin allgegenwärtig, zunächst noch figurativ, später dann ausschließlich abstrakt, teils nur noch im Titel eruierbar, hier wie dort stets in symbolischer Verwendung als Projektionsfläche, denn: Tomasko erkundet zwischen Laken und Matratze nicht weniger als Emotionen und seelische Zustände, ...







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