Großeinsatz
Rauch über der Eifel – vermeintlicher Absturz war Übung
Blaulicht
Eine verdächtige Rauchentwicklung in einem Waldgebiet in der Eifel löste einen Großeinsatz aus. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Drohne, Erkundungsflüge und eine Suche im Wald: Erst finden Polizei und Rettungskräfte keinen Hinweis auf einen Flugzeugabsturz. Dann führt die Spur zur Bundeswehr.

Lesezeit 1 Minute

Daun (dpa/lrs) – Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz in der Eifel hat sich als eine Übung der Bundeswehr entpuppt. Zeugen hatten der Polizei am Vormittag gemeldet, dass in einem Waldstück bei Daun (Landkreis Vulkaneifel) vermutlich ein Flugzeug abgestürzt sei. Von einer Rauchwolke über dem Gebiet war laut Polizei die Rede. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei durchsuchten das Gebiet, auch zwei Rettungshubschrauber wurden vorsorglich angefordert.

Weder Nachfragen bei umliegenden Flugplätzen und der Flugsicherung noch Erkundungsflüge mit einer Drohne und einem weiteren Hubschrauber brachten laut Polizei Hinweise auf einen Flugzeugabsturz. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Bundeswehr in dem Gebiet eine Übung veranstaltet hatte. Dabei wurden auch sogenannte Nebeltöpfe eingesetzt, die die starke Rauchentwicklung verursachten.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-914563/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten