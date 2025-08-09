Noch ist völlig unklar, was genau passiert ist: Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Abend eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Die Polizei hofft, Zeugen des Unfalls zu finden.

Kindel (dpa) – Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz in Kindel an der Mosel (gehört zu Kinheim im Landkreis Bernkastel-Wittlich) ums Leben gekommen. Die genauen Umstände ihres Todes seien noch unklar, teilte die Polizei mit.

Die Frau war am Abend bewusstlos unterhalb einer Brücke gefunden worden. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie in ein Krankenhaus. Dort starb die Frau kurze Zeit später. Zu ihrem Alter gab es zunächst keine Angaben.

Weil sich bisher keine direkten Unfallzeugen gemeldet hätten, sei noch unklar, was genau passiert sei, hieß es von den Ermittlern.