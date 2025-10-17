Nach einem tödlichen Zusammenstoß bei Nackenheim sucht die Polizei Zeugen. Der Unfallhergang wirft viele Fragen auf.

Oppenheim/Nackenheim (dpa/lrs) – Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Baumaschine tödlich verletzt worden. Der 67 Jahre alte Fahrer des Radladers kam mit seinem Fahrzeug aus einem Feldweg bei Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen), wie die Polizei mitteilte. In dessen Einmündung zur Kreisstraße kam es aus bisher unbekanntem Grund zum Zusammenstoß mit der 47 Jahre alten Radfahrerin, die zu Boden stürzte.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang aufklären. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.