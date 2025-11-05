Neues Ladenöffnungsgesetz Verkaufsoffene Sonntage im Dezember? Nicht in RLP! 05.11.2025, 06:00 Uhr

i Bald öffnen auch in Rheinland-Pfalz wieder die Weihnachtsmärkte. Ein verkaufsoffener Sonntag im Advent ist in diesem Jahr im Bundesland möglich, aber nur, weil der erste Adventssonntag im November liegt. Lando Hass/dpa

Die Landesregierung von Ministerpräsident Schweitzer verpasst dem Ladenöffnungsgesetz ein Update. Doch an der Regel, dass verkaufsoffene Sonntag im Dezember in RLP verboten sind, wird sich wohl nichts ändern. Wirtschaftsvertreter üben massive Kritik.

Können Sie es glauben? In dreieinhalb Wochen ist schon der erste Advent. Dann beginnt die beschauliche Weihnachtszeit, die für viele doch stressiger verläuft als gewünscht. In Rheinland-Pfalz soll das Ladenöffnungsgesetz novelliert werden. Das Kabinett von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) stimmte vor ein paar Wochen einer Änderung zu.







