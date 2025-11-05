Verkaufsoffene Sonntage im Dezember? Nicht in RLP!

Die Landesregierung von Ministerpräsident Schweitzer verpasst dem Ladenöffnungsgesetz ein Update. Doch an der Regel, dass verkaufsoffene Sonntag im Dezember in RLP verboten sind, wird sich wohl nichts ändern. Wirtschaftsvertreter üben massive Kritik.
Lesezeit 4 Minuten
Können Sie es glauben? In dreieinhalb Wochen ist schon der erste Advent. Dann beginnt die beschauliche Weihnachtszeit, die für viele doch stressiger verläuft als gewünscht. In Rheinland-Pfalz soll das Ladenöffnungsgesetz novelliert werden. Das Kabinett von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) stimmte vor ein paar Wochen einer Änderung zu.