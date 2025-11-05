Schweitzer und Schmitt lassen weiter irre Lotterie zu

Rheinland-Pfalz will das Ladenöffnungsgesetz novellieren. Doch verkaufsoffene Sonntage im Dezember soll es weiter nicht geben. RZ-Landeskorrespondent Bastian Hauck kritisiert die Pläne – und spricht der Landesregierung Wirtschaftsfreundlichkeit ab.
Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) geben sich gern wirtschaftsnah. Der Ministerpräsident ließ erst im Sommer das Klimaschutzgesetz zugunsten der Wirtschaft unterminieren.