Doppeltes Vergehen: Eine 20-Jährige fährt mit dem Fahrrad auf der Autobahn und in falscher Fahrtrichtung - bis die Polizei sie stoppt.

Frankenthal (dpa/lrs) – Eine 20-Jährige ist am Montag mit dem Fahrrad auf der A61 bei Frankenthal entgegen der Fahrtrichtung gefahren. Wie die Polizei mitteilte, befuhr sie mit einem E-Bike den linken Fahrstreifen in Richtung Koblenz. Zwei entsandte Polizeistreifen hätten die Geisterfahrerin dann auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal gestoppt. Zuvor hatten mehrere Verkehrsteilnehmer die Radfahrerin gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Hintergründe des Verhaltens der 20-Jährigen werden ermittelt, heißt es.