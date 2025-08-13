Die Zahl der Borreliose-Fälle in Rheinland-Pfalz ist hoch, von einer Infektionswelle kann aber nicht die Rede sein. Ausgelöst wird die Krankheit durch Stiche von Zecken, die laut Landesforsten Rheinland-Pfalz immer früher im Jahr aktiv werden.

Nach einem Arbeitstag draußen im Wald ist es für Michael Veeck Routine, den Körper nach Zecken abzusuchen. Die kleinen Blutsauger „gehören bei Forstleuten schon lange zum Berufsalltag“, erklärt der Förster, der bei Landesforsten Rheinland-Pfalz als Projektleiter für Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben tätig ist.

Wer im Wald und überhaupt in der Natur unterwegs ist, erlebt mittlerweile immer häufiger, dass der Ausflug mit einem unliebsamen, blutsaugenden Mitbringsel endet. Es kann im ungünstigsten Fall Krankheiten übertragen. Durch Zeckenstiche können Menschen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ebenso erkranken wie an Borreliose – eine Krankheit, an der laut Veeck auch viele Forstleute leiden.

Keine Infektionswelle

Zu der bakteriellen Infektionskrankheit hat zuletzt eine Nachricht aufhorchen lassen: In Rheinland-Pfalz gibt es in diesem Jahr besonders viele Fälle. Bis Ende vergangener Woche wurde demnach bei 643 Menschen Borreliose diagnostiziert. Damit waren fast doppelt so viele Menschen wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr erkrankt, geht aus Zahlen des Landesuntersuchungsamts (LUA) Rheinland-Pfalz hervor. Damals wurden den Behörden 386 Personen gemeldet: Borreliose ist ebenso meldepflichtig wie FSME.

Ein beachtlicher Anstieg also. Von einer Infektionswelle lässt sich gleichwohl aber nicht sprechen, wie das LUA auf Anfrage unserer Zeitung einordnet. Ein Blick auf die Inzidenz zeigt, erklärt Sprecherin Kerstin Stiefel, dass 2025 bislang in Bezug auf Borreliose nicht besonders auffällig ist. Die Inzidenz – wir erinnern uns, der Begriff war während der Pandemie allgemein geläufig – zeigt, wie häufig neue Infektionen und Erkrankungen über einen bestimmten Zeitraum innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe auftreten. Bezogen auf 100.000 Menschen in Rheinland-Pfalz, liegt die Melde-Inzidenz für Borreliose derzeit bei 16 (Stand 3. August) – dies entspricht laut dem LUA einem niedrigen Wert. Die Inzidenz-Skala reicht bis 94.

In welchen Kreisen die Inzidenz am höchsten ist

Bezogen auf die einzelnen Landkreise im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es allerdings sehr wohl Unterschiede: Zum Stand vom 3. August war die Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach und im Kreis Birkenfeld mit jeweils 64 Erkrankten pro 100.000 Menschen am höchsten.

Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Mayen-Koblenz, hier lag der Wert bei 2 – und bei 3 in der Stadt Koblenz. Auch im Westerwaldkreis, wo kürzlich ein starker Anstieg von Borreliose-Fällen bekannt wurde, ist die Inzidenz erfreulicherweise noch nicht alarmierend: Sie liegt mit 27 in einem noch niedrigen Wert. Kürzlich hatte die Kreisverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass im ersten Halbjahr 2025 bereits 49 Borreliose-Erkrankte gemeldet wurden, im gleichen Zeitraum 2024 waren es lediglich 9. Die gute Nachricht: Laut LUA-Sprecherin Stiefel gibt es in ganz RLP keinen Hotspot für Borreliose. Auch führt längst nicht jeder Stich einer Zecke zu einer Infektion: Laut Robert Koch-Institut ist bei maximal 1,4 Prozent aller Zeckenstiche mit Krankheitssymptomen zu rechnen.

„Bedingt durch den Klimawandel hat sich das Verhalten beziehungsweise die Aktivität der Zecken verändert.“

Michael Veeck von Landesforsten Rheinland-Pfalz

Dass es in manchen Landkreisen zu höheren Fallzahlen an Erkrankungen kommt, hängt womöglich damit zusammen, dass 2025 als Zeckenjahr gilt. Experten hatten im Frühjahr prognostiziert, dass nach einem milden Winter mit einer starken Population zu rechnen sei. „Im Frühjahr“, schildert Veeck, „haben wir in der Tat deutlich mehr Zecken wahrgenommen als im gleichen Zeitraum in den Jahren zuvor“. In den Sommermonaten habe sich die Situation aber etwas normalisiert.

„Was wir feststellen, ist, dass die Zecken früher im Jahr aktiv werden“, erläutert Veeck. Von April bis Oktober hätten die Spinnentierchen in früheren Jahren Hochsaison gehabt. „Bedingt durch den Klimawandel hat sich das Verhalten beziehungsweise die Aktivität der Zecken verändert.“ Bei mildem Wetter sind die Blutsauger demnach schon sehr viel früher im Jahr durstig.

Wo Zecken überall vorkommen

Zecken, erklärt Veeck, können grundsätzlich überall vorkommen, wo Gras, Sträucher oder niedrige Büsche wachsen, also neben dem Wald auch in Parkanlagen, im eigenen Garten und auch auf der Liegewiese im Schwimmbad. Streifen Menschen sie im Vorbeigehen ab, heften sie sich direkt an die freie Haut oder zunächst an die Kleidung, um sich dann einen Weg an den Menschenkörper zu suchen.

Um das Infektionsrisiko zu senken, sollte die Zecke möglichst bald nach dem Biss aus der Haut entfernt werden, lautet der allgemeine Expertenrat, etwa zu finden beim rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium oder auch dem Robert Koch-Institut. Und auch Michael Veeck rät dazu, Zecken zügig loszuwerden. Zudem: „Grundsätzlich sollte man in Wald und Natur immer komplett geschlossene Kleidung tragen, also mindestens lange Hosen und die Strümpfe noch über die Hosenenden stülpen.“ Von chemischen Vergällungsmitteln hält Veeck nicht viel, „aber das ist letztlich eine Glaubensfrage“.