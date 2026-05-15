Strafverfahren eingeleitet
Radfahrer sucht Rat – doch sein Atem verrät ihn
Blaulicht
Der Mann besuchte die Polizeistation demnach am 14. Mai gegen 20.00 Uhr. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Dieser Polizeibesuch ging nach hinten los: Ein 38 Jahre alter Mann erlebt in der Pfalz ein Gespräch, das er so nicht geplant hatte.

Schifferstadt (dpa/lrs) – Auf diesen Hinweis hätte er sicher gern verzichtet: Weil er die Polizei um Rat in einem Zivilrechtsstreit fragen wollte, hat ein 38 Jahre alter Mann die Inspektion Schifferstadt (Pfalz) besucht. Bei dem Gespräch am Donnerstagabend konnten die Beamten aber bei dem Mann, der mit dem Rad gekommen war, einen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Test habe 2,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Eine Blutprobe folgte. «Es wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges infolge Alkoholgenusses eingeleitet», hieß es. Die Inspektion verließ der Mann schließlich ohne Rad.

© dpa-infocom, dpa:260515-930-84300/1

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