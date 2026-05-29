Autobahnprojekte wie der A1-Lückenschluss sind selten geworden. Was kommt da auf Ingenieure und Planer zu? Und wie werden Molche, Mäuse und Kröten umgesiedelt? Projektleiter Athanasios Mpasios hat unsere Zeitung auf den neuesten Stand gebracht.
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In der Vulkaneifel bei Dreis-Brück sind derzeit merkwürdige Gestalten in Gummistiefeln unterwegs. Knietief stehen Biologen und Landschaftspfleger in den Teichen und Tümpeln, die irgendwann mal der Trasse der A1 weichen müssen. „Da wird jeder einzelne Molch rausgefischt“, sagt Athanasios Mpasios.