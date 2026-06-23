Ein Feuerwehrauto nimmt zwei Radfahrern die Sicht. Es kommt zum Zusammenstoß. Ein Mann erleidet Kopfverletzungen, aber der Junge fährt davon.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Im Kreis Ahrweiler sucht die Polizei nach einem Fahrradunfall ein Kind. Der etwa zehn bis zwölf Jahre alte Junge war am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinem Mountainbike mit einem anderen Fahrradfahrer zusammengestoßen, wie die Polizei berichtete. Der erwachsene Mann habe schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden müssen.

Das Kind entfernte sich laut Polizei nach dem Unfall, ohne auf das Eintreffen der Rettungskräfte zu warten. Zeugen berichteten, der Junge sei unverletzt. Die Polizei bat am Abend darum, «sämtliche Hinweise in Bezug auf die Identität des Kindes an hiesige Dienststelle zu übermitteln».

Der Unfall ereignete sich den Ermittlern zufolge nahe einem Feuerwehrhaus. «Aufgrund eines abgestellten Feuerwehrfahrzeuges konnten sich die entgegenkommenden Fahrradfahrer bis zuletzt nicht wahrnehmen», heißt es zur Ursache im Polizeibericht. «Der erwachsene Fahrradfahrer wich dem Kind kurz vor einem möglichen Zusammenstoß aus und stürzte während dieses Manövers über den Fahrradlenker und verletzte sich hierbei am Kopf.»