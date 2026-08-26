Lörzweiler (dpa/lrs) – Erst wenige Tage alt und schon ausgesetzt: Ein Radfahrer hat an einer Straße im Landkreis Mainz-Bingen ein grau getigertes Katzenbaby gefunden. Das Tier sei in einem Schuhkarton zwischen Nackenheim und Lörzweiler ausgesetzt worden, teilte die Polizei mit. In den Karton seien Luftlöcher geschnitten worden.

Der Radfahrer sei durch das «verzweifelte Schreien des Tieres» auf den Karton aufmerksam geworden, so die Polizei. Das Katzenbaby sei zu einem Tierschutzverein gebracht worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise gesehen habe, wie der rote Schuhkarton abgestellt wurde. «Auch Hinweise dazu, woher das Katzenbaby stammen könnte, sind für die Ermittlungen relevant», hieß es.

Zudem appellierte die Polizei, dass Tiere niemals einfach ausgesetzt werden sollten. «Wenn Sie sich nicht mehr um ein Tier kümmern können, gibt es immer andere Möglichkeiten.» So könne man sich etwa an ein Tierheim, einen Tierschutzverein oder eine Tierarztpraxis wenden.