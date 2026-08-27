Blick ins Programm Was bei der Koblenzer Museumsnacht wo zu sehen ist Stefan Schalles 27.08.2026, 14:00 Uhr

i Mehr als 33 Museen, Ateliers, Galerien und Pop-up-Formate präsentieren zur 25. Koblenzer Museumsnacht Kunst in allen Facetten. Mit dabei ist – natürlich – auch Eva Maria Enders, die in ihrem Atelier Keramikskulpturen von Rita Thompson ausstellt. Rita Thompson

Von Museum über Atelier bis Pop-up-Format, von Fotos über Street-Art bis zur Malparty: Die Koblenzer Kunstszene präsentiert sich am 5. September in voller Bandbreite. Wir zeigen, worauf man sich freuen darf und was es zum Vorverkauf zu wissen gilt.

Die Museumsnacht hat in diesem Jahr gleich doppelt Grund zu feiern: weil sie bereits in ihrer 25. Auflage über die Bühne geht, einerseits. Andererseits aber auch, weil es zu diesem besonderen Jubiläum erneut gelungen ist, ein sehenswertes Programm zwischen Tradition und Zeitgeist auf die Beine zu stellen.







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