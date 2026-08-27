Gordon Schnieder im Interview
„Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann“
Zur Premiere unseres neuen Formats „Interview im Strandkorb“ hat RZ-Chefredakteur Lars Hennemann den neuen Ministerpräsidenten G
Zur Premiere unseres neuen Formats „Interview im Strandkorb“ hat RZ-Chefredakteur Lars Hennemann den neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) am Koblenzer Stattstrand zu Gast. Der 51-Jährige rückt dabei vor allem die Bildungspolitik in den Mittelpunkt.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Knapp 100 Tage ist Gordon Schnieder im Amt. Im Strandkorb-Interview an der Mosel zieht der neue Mainzer Ministerpräsident eine erste Zwischenbilanz. Der 51-Jährige blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auch nach vorn auf die Ziele seiner Regierung. 

Lesezeit 3 Minuten
In den ersten Monaten seiner Amtszeit hat Gordon Schnieder (CDU) schon ordentlich Strecke gemacht. Der Dienstwagen des neuen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten hat seither schon stolze 27.500 Kilometer mehr auf dem Tacho. Rund 50 Gemeinden im Land hat der Eifler schon besucht, seit er die Mainzer Staatskanzlei nach 35 Jahren SPD-Herrschaft zurückerkämpft hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten