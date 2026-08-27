Gordon Schnieder im Interview „Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann“ Dirk Eberz 27.08.2026, 20:46 Uhr

i Zur Premiere unseres neuen Formats „Interview im Strandkorb“ hat RZ-Chefredakteur Lars Hennemann den neuen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) am Koblenzer Stattstrand zu Gast. Der 51-Jährige rückt dabei vor allem die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Knapp 100 Tage ist Gordon Schnieder im Amt. Im Strandkorb-Interview an der Mosel zieht der neue Mainzer Ministerpräsident eine erste Zwischenbilanz. Der 51-Jährige blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auch nach vorn auf die Ziele seiner Regierung.

In den ersten Monaten seiner Amtszeit hat Gordon Schnieder (CDU) schon ordentlich Strecke gemacht. Der Dienstwagen des neuen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten hat seither schon stolze 27.500 Kilometer mehr auf dem Tacho. Rund 50 Gemeinden im Land hat der Eifler schon besucht, seit er die Mainzer Staatskanzlei nach 35 Jahren SPD-Herrschaft zurückerkämpft hat.







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