Bilanz des LUA in Koblenz
Blick ins Labor: So läuft der Kampf gegen Tierseuchen
Dirk Steinhauer, Arbeitsbereichsleiter der Pathologie, führt Landwirtschaftsministerin Christine Schneider (CDU) durch die Labor
Dirk Steinhauer, Arbeitsbereichsleiter der Pathologie, führt Landwirtschaftsministerin Christine Schneider (CDU) durch die Labore zur Tierseuchendiagnostik des Landesuntersuchungsamtes
Nina Legler

Aufgabe des Landesuntersuchungsamtes (LUA) ist es, die Tierseuchen in Rheinland-Pfalz so weit wie möglich einzudämmen. Wie erfolgreich das Ganze ist, zeigt die Tierseuchenbilanz 2025. Spannend wurde es bei einem Rundgang durch die Labore in Koblenz.

Lesezeit 3 Minuten
Ob Vogelgrippe, Blauzungenkrankheit oder die Afrikanische Schweinepest: Immer häufiger begegnen einem Tierseuchen in der Berichterstattung. Und die Ausbrüche solcher Krankheiten können schlimme Folgen haben – denn nicht nur die betroffenen Tiere und landwirtschaftlichen Betriebe leiden darunter, auch für den Menschen kann ein Gesundheitsrisiko bestehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten