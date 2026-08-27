Aufgabe des Landesuntersuchungsamtes (LUA) ist es, die Tierseuchen in Rheinland-Pfalz so weit wie möglich einzudämmen. Wie erfolgreich das Ganze ist, zeigt die Tierseuchenbilanz 2025. Spannend wurde es bei einem Rundgang durch die Labore in Koblenz.
Lesezeit 3 Minuten
Ob Vogelgrippe, Blauzungenkrankheit oder die Afrikanische Schweinepest: Immer häufiger begegnen einem Tierseuchen in der Berichterstattung. Und die Ausbrüche solcher Krankheiten können schlimme Folgen haben – denn nicht nur die betroffenen Tiere und landwirtschaftlichen Betriebe leiden darunter, auch für den Menschen kann ein Gesundheitsrisiko bestehen.