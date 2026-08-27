Bilanz des LUA in Koblenz Blick ins Labor: So läuft der Kampf gegen Tierseuchen Nina Legler 27.08.2026, 16:32 Uhr

i Dirk Steinhauer, Arbeitsbereichsleiter der Pathologie, führt Landwirtschaftsministerin Christine Schneider (CDU) durch die Labore zur Tierseuchendiagnostik des Landesuntersuchungsamtes Nina Legler

Aufgabe des Landesuntersuchungsamtes (LUA) ist es, die Tierseuchen in Rheinland-Pfalz so weit wie möglich einzudämmen. Wie erfolgreich das Ganze ist, zeigt die Tierseuchenbilanz 2025. Spannend wurde es bei einem Rundgang durch die Labore in Koblenz.

Ob Vogelgrippe, Blauzungenkrankheit oder die Afrikanische Schweinepest: Immer häufiger begegnen einem Tierseuchen in der Berichterstattung. Und die Ausbrüche solcher Krankheiten können schlimme Folgen haben – denn nicht nur die betroffenen Tiere und landwirtschaftlichen Betriebe leiden darunter, auch für den Menschen kann ein Gesundheitsrisiko bestehen.







Artikel teilen

Artikel teilen