Mordprozess Amy Lopez Das Doppelleben des Hans S. Frank Schmidt-Wyk 27.08.2026, 15:44 Uhr

i Am 18. August 2026 um 9.39 Uhr tritt Hans S., 81 Jahre, erstmals vor die Augen der Öffentlichkeit. Auf einen Rollator gestützt, kommt er durch einen Seiteneingang in den Saal 128 des Koblenzer Landgerichts, wo der Mordprozess gegen ihn stattfindet. Wer ist der Mann, dem vorgeworfen wird, Amy Lopez getötet zu haben? Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Prozess hat den Mord an Amy Lopez vor 32 Jahren gründlich aufbereitet, der geständige und überführte Angeklagte Hans S. (81) sieht einer Verurteilung zu lebenslanger Haft entgegen. Nur eine Frage steht nach wie vor im Raum: Wer ist dieser Mann?

Jahrzehntelang ist der Mörder von Amy Lopez ein Mysterium. Zu Beginn der Ermittlungen veröffentlicht die Polizei das Phantombild eines Verdächtigen, um die 20 Jahre alt, blond. Ein solcher Mann wurde am 26. September 1994, am Morgen der Tat, am Beginn des Felsenwegs zur Festung Ehrenbreitstein gesehen – nicht weit von der Stelle, wo Amy auf ihren Mörder getroffen sein muss.







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