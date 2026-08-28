Gut versorgt in RLP
Eine Portion Vertrautes an gesunder Essensvielfalt
Pflegedienstleiter Axel Mohrs kostet selbst. An diesem Tag steht im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim unter anderem Al
Pflegedienstleiter Axel Mohrs kostet selbst. An diesem Tag steht im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim unter anderem Alaska-Seelachsfilet mit Petersilienkartoffeln und Leipziger Allerlei auf dem Speiseplan. Die Einrichtung ist von der Deutschen Gesellschaft von Ernährung zertifiziert.
Cordula Sailer-Röttgers

Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim können Bewohner nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung essen. Niemand soll erzogen werden, betont der Pflegedienstleiter. Ein vielfältiger Speiseplan verführt jedoch zum Ausprobieren.

Lesezeit 7 Minuten
Um kurz vor 12 Uhr ist das Mittagessen im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim schon in vollem Gange. Auf dem Speiseplan stehen an diesem Tag gebratenes Alaska-Seelachsfilet mit Petersilienkartoffeln und Leipziger Allerlei, Tofu-Streifen „Gyros Art“ mit Vollkornreis und Krautsalat sowie Pfannkuchen mit Waldbeeren-Füllung.
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