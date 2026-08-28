Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim können Bewohner nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung essen. Niemand soll erzogen werden, betont der Pflegedienstleiter. Ein vielfältiger Speiseplan verführt jedoch zum Ausprobieren.
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Um kurz vor 12 Uhr ist das Mittagessen im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim schon in vollem Gange. Auf dem Speiseplan stehen an diesem Tag gebratenes Alaska-Seelachsfilet mit Petersilienkartoffeln und Leipziger Allerlei, Tofu-Streifen „Gyros Art“ mit Vollkornreis und Krautsalat sowie Pfannkuchen mit Waldbeeren-Füllung.