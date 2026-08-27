Nur eine Monocam im Einsatz „Handyblitzer“: Ist Rechtsgrundlage in RLP ausreichend? Tim Kosmetschke 27.08.2026, 10:00 Uhr

i Per Monocam geht die Polizei in Rheinland-Pfalz auf Handysünder-Jagd – allerdings nur in der Region Trier. Der ADAC stellt die Frage nach der rechtlichen Grundlage für diese Maßnahme. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Vier Monocams warten in Rheinland-Pfalz noch darauf, eingesetzt zu werden, um Handysünder am Steuer zu ertappen, eine davon im Polizeipräsidium Koblenz. Aber ist die Rechtsgrundlage im Land überhaupt ausreichend? Der ADAC Mittelrhein hat Zweifel.

Immerhin eine der fünf Monocams, die das Land Rheinland-Pfalz zur besseren Überwachung von Handysündern am Steuer angeschafft hat, ist im Einsatz – in und um Trier. Doch genügt überhaupt die rechtliche Grundlage im Land, um die „Handyblitzer“ einzusetzen?







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