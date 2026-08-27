Vier Monocams warten in Rheinland-Pfalz noch darauf, eingesetzt zu werden, um Handysünder am Steuer zu ertappen, eine davon im Polizeipräsidium Koblenz. Aber ist die Rechtsgrundlage im Land überhaupt ausreichend? Der ADAC Mittelrhein hat Zweifel.
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Immerhin eine der fünf Monocams, die das Land Rheinland-Pfalz zur besseren Überwachung von Handysündern am Steuer angeschafft hat, ist im Einsatz – in und um Trier. Doch genügt überhaupt die rechtliche Grundlage im Land, um die „Handyblitzer“ einzusetzen?