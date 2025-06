Bexbach (dpa/lrs) – Ein Fahrradfahrer ist im Saarpfalz-Kreis frontal in ein Auto gekracht und schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war am späten Freitagabend in Bexbach eine abschüssige Straße hinuntergefahren und an einer Kreuzung in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der Mann kam nach dem Unfall ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:250621-930-697970/1