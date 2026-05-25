Hubschraubereinsatz
Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto auf Feldweg verletzt
Rettungshubschrauber
Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein 51 Jahre alter Autofahrer fährt unerlaubt auf einem Feldweg, als es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer kommt. Ein Rettungshubschrauber wird alarmiert.

Bolanden (dpa/lrs) – Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Bolanden im Donnersbergkreis so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr bestehe für den 44-Jährigen nicht, sagte ein Polizeisprecher. Zu dem Unfall kam es am Sonntagabend den Angaben zufolge, als ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen unerlaubt auf einem Feldweg unterwegs war. Warum das Auto mit dem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte, war laut Polizei zunächst unklar. Der 44-Jährige sei gestürzt und habe sich mehrere Verletzungen zugezogen.

© dpa-infocom, dpa:260525-930-126169/1

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Verkehr

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