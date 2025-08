Radfahrer bei Unfall am Kopf verletzt

Ein Radfahrer stößt beim Überqueren einer Bundesstraße mit einem Auto zusammen. Der 88-Jährige stürzt bei dem Crash in Speyer.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 88 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Speyer am Kopf verletzt worden. Nach Polizeiangaben missachtete der Senior beim Überqueren der Bundesstraße 9 am Samstagmorgen die Vorfahrt eines Autofahrers.

Der 88-Jährige stieß mit dem Wagen zusammen und stürzte auf die Straße. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.